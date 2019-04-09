В одном из микрорайонов в Хабаровске начнут ремонт канализационной сети

СЕГОДНЯ 03:30 2019-04-09T04:21:03+03:00

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В микрорайоне «Пятая площадка» в краевой столице начнут ремонтировать канализационную сеть. По предварительной информации, работы затянутся на четыре месяца. Предполагается, что рабочим придется вскрывать грунт, в том числе и в районе дорог, что создаст неудобства для автомобилистов и пешеходов. Горожанам заранее приносят извинения и просят с пониманием отнестись к ситуации. Ремонт необходимо выполнить, чтобы улучшить качество работы системы водоотведения.

- Вскрывать грунт будут в три этапа. Сначала с 25 апреля по 23 мая, тогда перекроют дорогу по улице Центральной в районе дома 7/1, частично проезд будет ограничен с 30 апреля по 20 мая по правой стороне по ходу движения по улице Узловой в сторону улицы Краснореченской, - рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал».

Второй этап выполнения работ - с 24 мая по 31 июля. В этот период полностью перекроют дорогу по улице Центральной от дома №14 до дома №4. С 24 мая по 13 июня частично ограничат движение машин по улице Узловой по правой стороне по ходу движения от улицы Краснореченской.

Третий этап начнется 1 августа и продлится 28 дней. В это время нельзя будет проехать на машине по улице Центральной от дома №2 до дома №4.

ИСТОЧНИК KP.RU