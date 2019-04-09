2019-04-09T04:19:51+03:00
Общество

Обвиняемого в нападении на инкассаторов в Хабаровске нашли 12 лет спустя за границей

Мужчину этапировали на родину и водворили в следственный изолятор
Ольга КИВА
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Обвиняемого в нападении на инкассаторов в Хабаровске нашли 12 лет спустя за границейОбвиняемого в нападении на инкассаторов в Хабаровске нашли 12 лет спустя за границейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровск этапировали подозреваемого в разбойном нападении на инкассаторов. Мужчину разыскивали больше 12 лет. Он был единственным из банды, кому удалось скрыться после преступления, совершенного в 2006 году.

- По версии следствия, обвиняемый входил в банду, где помимо него были еще три человека. Вместе подельники решили обчистить закрома филиала одного из банков в Хабаровске. Для этого они совершили вооруженное нападение на инкассаторов. Как результат - злоумышленники унесли с собой 14 миллионов рублей, убили одного инкассатора, ранили охранника и еще сотрудника банка, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Преступникам удалось скрыться, но ненадолго. Позже их нашли и попытались задержать. Один из фигурантов погиб от пуль правоохранителей, еще двоих «взяли», а четвертый все-таки сбежал. Пока его подельники уже отбывали свои наказания, сидя в тюрьме, мужчина жил полной жизнью. Однако теперь и он окажется на скамье подсудимых. Одного из его сообщников ранее уже приговорили почти к пяти годам, второго к 15 годам. В отношении задержанного беглеца расследуют уголовные дела, возбужденные по статьям «Бандитизм» и «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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