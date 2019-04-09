2019-04-09T06:56:49+03:00
Общество

Ко Дню города в Хабаровске сдадут семь многоквартирников

Новоселье отпразднуют более тысячи семей
Ольга КИВА
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Ко Дню города в Хабаровске сдадут семь многоквартирниковКо Дню города в Хабаровске сдадут семь многоквартирниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске готовят подарок будущим новоселам. Ко Дню города в краевой столице собираются сдать семь многоквартирников, получат ключи от нового жилья более тысячи семей.

- Так, в Индустриальном районе готовы два из трех домов жилого комплекса «Пионерский», который появился на месте бывших гаражей. Также в нескольких километрах от первой стройки находятся два дома жилого комплекса «Ю-Сити». Всего нынешней весной сюда смогут въехать более 200 семей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, новоселы заселятся в два элитных дома в центре Хабаровска, расположенных на улицах Специалистов и Комсомольской. К слову, в ближайшее время красную ленточку на входе разрежут перед жильцами еще одного дома на улице Аэродромной. Здесь квартиры построили в рамках социальной программы для детей-сирот - всего 279 помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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