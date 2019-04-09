Пожар в детском саду в Хабаровском крае случился из-за поджога
В Советской Гавани накануне вечером, 8 апреля, пожарные расчеты оперативно выдвинулись в детский сад. В дошкольном учреждении горела веранда, точнее, обрешетка ее крыши. Обычно на этой территории гуляют дети. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, от огня пострадало 50 квадратных метров площади. Пламя уничтожило крышу и пол деревянной конструкции. В момент пожара дети находились в здании самого садика, ждали своих родителей. На месте происшествия уже побывали сотрудники Госпожнадзора. Они выдвигают разные версии, почему случилось возгорание. Среди них - умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
Отметим, что это второй случай пожара на территории детского сада в Советской Гавани за последнюю неделю. Так, днем 31 марта уличная веранда сгорела в детском саду на улице Школьной. Пожар произошёл в выходной день, детей и персонала не было. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU