2019-04-09T06:55:48+03:00
Происшествия

Пожар в детском саду в Хабаровском крае случился из-за поджога

Это одна из версий, которой пока придерживаются эксперты Госпожнадзора
Ольга КИВА
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Пожар в детском саду в Хабаровском крае случился из-за поджогаПожар в детском саду в Хабаровском крае случился из-за поджогаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Советской Гавани накануне вечером, 8 апреля, пожарные расчеты оперативно выдвинулись в детский сад. В дошкольном учреждении горела веранда, точнее, обрешетка ее крыши. Обычно на этой территории гуляют дети. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, от огня пострадало 50 квадратных метров площади. Пламя уничтожило крышу и пол деревянной конструкции. В момент пожара дети находились в здании самого садика, ждали своих родителей. На месте происшествия уже побывали сотрудники Госпожнадзора. Они выдвигают разные версии, почему случилось возгорание. Среди них - умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что это второй случай пожара на территории детского сада в Советской Гавани за последнюю неделю. Так, днем 31 марта уличная веранда сгорела в детском саду на улице Школьной. Пожар произошёл в выходной день, детей и персонала не было. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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