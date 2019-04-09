2019-04-09T06:51:19+03:00
Общество

Металлисты в Хабаровском крае «захватили» часть побережья в районе Татарского пролива

Нарушители работали с ломом черных металлов в водоохраной зоне без специального разрешения
Ольга КИВА
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Металлисты в Хабаровском крае «захватили» часть побережья в районе Татарского проливаМеталлисты в Хабаровском крае «захватили» часть побережья в районе Татарского проливаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Советско-Гаванском районе нашли металлистов, которые незаконно работали с ломом черных и цветных металлов. Они делали свою работу в районе жилмассива Бяудэ рабочего поселка Майский, а участок располагался в водоохраной зоне, граничащей с водами Татарского пролива.

- По требованиям закона, любую хозяйственную деятельность в водоохранной зоне нужно согласовывать с территориальным подразделением Росрыболовства. Только так можно минимизировать ущерб, причиняемый во время работы водным биоресурсам. Специального разрешения на осуществление деятельности у рабочих не было, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу разбирательств, руководству организации, которая обосновалась в районе Татарского пролива, вынесли представление. С основными претензиями прокурора нарушители согласились и вывезли лом черных металлов с побережья, а также подали заявление на получение согласования Росрыболовства. Должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, нарушителей обязали заплатить штрафы на общую сумму в 208 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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