2019-04-09T08:11:28+03:00
Общество

В Хабаровском крае школьникам оплатят часть путевки в летний лагерь

На компенсации из бюджета выделили более 126 миллионов рублей
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае школьникам оплатят часть путевки в летний лагерьВ Хабаровском крае школьникам оплатят часть путевки в летний лагерьФото: Михаил ФРОЛОВ
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В крае продолжают подготовку к летним каникулам, во время которых детей примут под свое крыло более 500 лагерей с различными формами пребывания. В среднем стоимость путевки для ребенка составит от 7,8 тысячи до 38 тысяч рублей - в зависимости от количества проведенных в лагере дней и оказанных услуг. Однако родители смогут вернуть часть затрат на отдых своего чада.

- Хабаровский край - один из немногих субъектов, где предусмотрена компенсация стоимости путевки в размере 11,6 тысячи рублей с учетом смены в 21 день, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - Сейчас на эти цели запланировано 126,4 миллиона рублей. В прошлом году такой государственной помощью воспользовались 14 тысяч человек.

Чтобы получить частичную компенсацию, родителям всего-навсего необходимо обратиться в учреждение отдыха и написать заявление. А тем временем в лагерях продолжается подготовка к приему отдыхающих - всего во время летних каникул в этом году в регионе будут работать 22 загородных лагеря, 423 - с дневным пребыванием, 44 лагеря труда и отдыха и 44 палаточных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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