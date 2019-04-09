Хабаровские гимнасты взяли «золото» на первенстве ДФО среди юниоров

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-09T09:43:40+03:00

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Хабаровские гимнасты вернулись с первенства ДФО среди юниоров победителями. Соревнования проходили в Благовещенске. Побороться за звание лучших приехали более 120 спортсменов из Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей и республики Саха (Якутия).

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства физкультуры и спорта, среди упражнений, которые предстояло выполнить участникам и участницам, были упражнения на брусьях, перекладине, коне, кольце и бревне. Парни и девушки стремились завоевать первые места, а также рассчитывали выполнить нормативы и получить более высокий разряд.

В итоге среди победителей первенства оказались Егор Докучаев и Артем Седов. Они выступали на гимнастических снарядах и в вольных упражнениях. Первый набрал 256 баллов и занял первое место, второй - с результатом 235 баллов взял «золото».

ИСТОЧНИК KP.RU