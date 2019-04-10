2019-04-10T02:38:03+03:00
Происшествия

Убил ударом в грудь, а тело бросил в Амур: убийце в Хабаровском крае вынесли приговор

Трагедия случилась летом 2018 года
Ольга КИВА
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Убил ударом в грудь, а тело бросил в Амур: убийце в Хабаровском крае вынесли приговорУбил ударом в грудь, а тело бросил в Амур: убийце в Хабаровском крае вынесли приговорФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель села Богородское оказался на скамье подсудимых из-за убийства, которое совершил. Жертвой 39-летнего фигуранта стал 29-летний парень, который внезапно исчез из поля зрения своих родственников. Близкие забеспокоились, когда молодой человек пропал. Одна из родственниц обратилась в полицию с просьбой разыскать парня.

- Сельчанина нашли уже мертвым. Во время следствия удалось установить, что к его исчезновению причастен осужденный. Сам фигурант признался, что летом он отдыхал в кафе, в котором позже повздорил с одним из посетителей. Мужчины вышли из кафе поговорить - диалог закончился тем, что осужденный ударил потерпевшего в грудь ножом, а потом избавился от трупа, бросив его в Амур. Позже тело обнаружили рыбаки, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Фигуранту предъявили обвинение в убийстве. На суде его вину доказали. Согласно приговору мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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