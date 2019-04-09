2019-04-09T11:33:24+03:00
Общество

Стобалльника определили на досрочном ЕГЭ в Хабаровском крае

Высокий показатель был у действующего репетитора по русскому языку
Ольга КИВА
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100-балльника определили на досрочном ЕГЭ в Хабаровском крае100-балльника определили на досрочном ЕГЭ в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае прошел досрочный этап ЕГЭ. В нем участвовали 158 человек, из которых 154 - это выпускники прошлых лет. Также в экзамене приняли участие три студента и один человек, не прошедший итоговые испытания ранее.

- В этом году зафиксировали 100-бальный результат, который показала репетитор по русскому языку из Комсомольска-на-Амуре. Досрочный этап ЕГЭ стартовал 20 марта. Проверить свои знания в этот день пришли 11 человек. Они сдавали экзамен по литературе. Кроме того, 73 человека сдали ЕГЭ по русскому языку, 68 человек – по математике, 71 человек – по обществознанию, - рассказали в пресс-службе правительства края.

На данный момент аттестационная комиссия подводит окончательные итоги, которые позже можно будет посмотреть на сайте ЕГЭ. Напомним, что основной этап сдачи ЕГЭ начнется 27 мая – школьники будут сдавать экзамены по географии и литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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