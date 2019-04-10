2019-04-10T05:34:08+03:00
Общество

Взяточник в Хабаровске оказался еще и злостным должником

Мужчина вовремя не заплатил назначенный штраф и рисковал угодить в тюрьму на пять лет
Ольга КИВА
Поделиться:
Взяточник в Хабаровске оказался еще и злостным должникомВзяточник в Хабаровске оказался еще и злостным должникомФото: Элина ОГАНЕСЯН
Изменить размер текста:

Житель Хабаровска попался на взятке и ответил за это перед судом. Служители Фемиды постановили, что в качестве наказания нарушителю придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Однако мужчина не спешил рассчитываться с государством и автоматически попал в число злостных должников.

- Чтобы разбудить совесть хабаровчанина, к нему применяли разные меры – ограничили выезд за пределы страны, взыскивали деньги со счетов в банках. Это помогло частично погасить имеющийся долг, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Самой действенной мерой оказалось предупреждение, что уголовный штраф могут заменить лишением свободы. Мужчина рисковал провести за решеткой в худшем случае пять лет своей жизни. Хабаровчанин вовремя одумался и быстро нашел деньги, чтобы погасить оставшуюся часть долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За ремонтом дорог в Комсомольске будут следить в режиме онлайн
В горящей квартире пятиэтажки в Хабаровском крае нашли бездыханное тело
Хабаровскую тхэквондистку признали одной из сильнейших после чемпионата Европы в Турции
«Снайперский рубеж» в Хабаровском крае покажет, кто из военных лучше стреляет
Хабаровчанина спасли из горящего дома за несколько минут до взрыва газового баллона
В Хабаровске пытаются увеличить продолжительность жизни горожан
Обувную мастерскую в Комсомольске закрыли из-за работника-иностранца
В память об узниках фашистских лагерей в Хабаровске возложат цветы
Убил ударом в грудь, а тело бросил в Амур: убийце в Хабаровском крае вынесли приговор
Погода в Хабаровске на 10 апреля 2019 года: днем до +10 градусов, без осадков
В Хабаровском крае уничтожают клещей в парках и скверах
Ушлый собутыльник напоил гостя и обчистил его квартиру в Хабаровском крае
Стобалльника определили на досрочном ЕГЭ в Хабаровском крае
В Хабаровском крае «накрыли» нелегальный цех по производству алкоголя
В Хабаровском крае действуют три лесных пожара
Хабаровские гимнасты взяли «золото» на первенстве ДФО среди юниоров