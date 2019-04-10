Взяточник в Хабаровске оказался еще и злостным должником

СЕГОДНЯ 05:34 2019-04-10T05:34:08+03:00

Мужчина вовремя не заплатил назначенный штраф и рисковал угодить в тюрьму на пять лет

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Житель Хабаровска попался на взятке и ответил за это перед судом. Служители Фемиды постановили, что в качестве наказания нарушителю придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Однако мужчина не спешил рассчитываться с государством и автоматически попал в число злостных должников.

- Чтобы разбудить совесть хабаровчанина, к нему применяли разные меры – ограничили выезд за пределы страны, взыскивали деньги со счетов в банках. Это помогло частично погасить имеющийся долг, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Самой действенной мерой оказалось предупреждение, что уголовный штраф могут заменить лишением свободы. Мужчина рисковал провести за решеткой в худшем случае пять лет своей жизни. Хабаровчанин вовремя одумался и быстро нашел деньги, чтобы погасить оставшуюся часть долга.

ИСТОЧНИК KP.RU