2019-04-10T06:33:54+03:00
Происшествия

В горящей квартире пятиэтажки в Хабаровском крае нашли бездыханное тело

После пожара также не осталось кухни, мебели и бытовой техники
Ольга КИВА
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В горящей квартире пятиэтажки в Хабаровском крае нашли бездыханное телоВ горящей квартире пятиэтажки в Хабаровском крае нашли бездыханное телоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Помощь пожарных понадобилась жителям поселка Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе. Сегодня, 10 апреля, рано утром огнеборцев вызвали очевидцы. Предварительно было известно, что возгорание случилось в квартире на третьем этаже кирпичного многоквартирника. Прибывшие на место пожарники подали стволы с водой и одновременно с этим отправились обследовать помещения.

- Во время разведки в горящей квартире обнаружили бездыханное тело мужчины. Огненная стихия разгулялась настолько сильно, что полностью уничтожила кухню, мебель и бытовые приборы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент сотрудники Госпожнадзора и регионального Следственного управления СК России проводят проверку этого инцидента. Специалистам предстоит выяснить причины пожара и установить виновного в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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