СЕГОДНЯ 08:11 2019-04-10T10:59:38+03:00

Милосердие хабаровчан не поместилось в один автобус Фото: Хабаровская епархия

Неравнодушные люди принесли столько вещей для малоимущих, что понадобился еще и грузовик

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В минувшие выходные, 7 апреля, в Хабаровске проходила благотворительная акция «От сердца к сердцу». Мероприятие объединило около тысячи неравнодушных хабаровчан. Желающие несли для нуждающихся вещи к автобусу «Милосердие», который стоял рядом с Градо-Хабаровским собором Успения Божией Матери почти весь день.

- Горожане принесли столько гуманитарной помощи, что одного автобуса вскоре стало мало. Чтобы увезти все вещи, понадобился еще дополнительный грузовик, в котором тоже поместилось не все, - рассказали организаторы акции.

Собранные вещи распределили на гуманитарный склад ХКОО «Милосердие» (новый проект «Подари тепло») и на епархиальный гуманитарный склад. Полки пополнились одеждой, детскими вещами, игрушками, постельным бельем, книгами и продуктами питания.

Те, кто не успел принести вещи в автобус, всегда смогут передать их прямо на гуманитарный епархиальный склад, находящийся по адресу: улица Воронежская, 49А (белое здание рядом с храмом), телефон 206-036. Склад ХКОО «Милосердие» находится на улице Красноводской, 2, телефон - 8-914-161-93-09.

ИСТОЧНИК KP.RU