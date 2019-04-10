В Хабаровском крае спроектировали новый корпус противотуберкулезного диспансера

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-10T08:43:13+03:00

Впереди конкурс, который определит, кто будет заниматься строительством этого объекта

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В Хабаровске планируют построить новый корпус противотуберкулезного диспансера. Проект этого объекта уже разработали и утвердили. Теперь дело за выбором строительной организации, которая возьмется за возведение корпуса.

- В общей сложности реализацию этого проекта оценили в 1,4 миллирада рублей. В этом году планируют выделить на него 454 миллиона рублей, - рассказали в краевом минстрое.

Отметим, что на сегодняшний день на одного пациента приходится 3,4 квадратных метра полезной площади вместо установленных восьми квадратных метров. Как результат, невозможно организовать надежную изоляцию инфекционного больного. Поэтому строительство нового корпуса – это необходимость. По проекту, здание в пять этажей будет состоять из приемного и диагностического отделений. Также в медучреждении обустроят стационар на 140 коек, отдельный этаж отведут под хирургическое отделение с двумя операционными.

ИСТОЧНИК KP.RU