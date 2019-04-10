«Добрый» вор не стал забирать все деньги у пожилой хабаровчанки

СЕГОДНЯ 12:54 2019-04-10T12:54:19+03:00

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Пожилая хабаровчанка обнаружила, что из ее кошелька исчезли 45 тысяч рублей. Деньги лежали в ее комнате в общежитии. Об этом горожанка рассказала в полиции, когда пришла писать заявление.

- Оперативники проверили информацию и вскоре вышли на предполагаемого преступника. Им оказался 54-летний сосед потерпевшей. Другие жильцы общежития рассказали, что пенсионерка часто оставляет дверь незапертой. Поэтому фигурант смог легко войти в помещение, взять деньги и уйти, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При этом подозреваемый вытащил из кошелька не все деньги. Немного он все-таки оставил пенсионерке. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и угрозу убийством. В отношении соседа возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время следствия он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU