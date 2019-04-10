В Хабаровске работает «Ветеранское такси»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-10T11:33:20+03:00

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В Хабаровске продолжается акция «Ветеранское такси». Она стартовала 1 марта этого года и направлена на оказание помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

- Суть акции сводится к бесплатному проезду определенной категории граждан. Пассажиров могут отвезти в любую точку города. Чтобы заказать услугу, нужно предварительно сделать заявку по телефонам 8-924-215-13-61 и 94-26-71 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что заказать такси можно и в Дни воинской славы России. В календаре это такие даты, как 27 января, 2 и 23 февраля, 18 апреля, 9 мая, 7 и 10 июля, 9 августа, 8, 11 и 21 сентября, 4 и 7 ноября, 1, 5 и 24 декабря. Заявки от населения принимают и на январские каникулы со 2 по 7 число. Режим прежний - с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU