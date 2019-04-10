2019-04-10T11:06:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае незаконно завышали налоги на недвижимость

В Вяземском районе в положении о местных налогах указали норму, которая противоречит требованиям федерального законодательства
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае незаконно завышали налоги на недвижимостьВ Хабаровском крае незаконно завышали налоги на недвижимостьФото: Иван МАКЕЕВ
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В Вяземском районе Положение об установлении местных налогов не прошло антикоррупционную экспертизу. Все потому, что в документе была указана норма, которая противоречит требованиям федерального законодательства.

- В положении не установили ставку налога на имущество физических лиц в отношении частей жилых домов и частей квартир, в связи с чем по данному объекту подлежала применению налоговая ставка 0,5 процента от кадастровой стоимости объекта. Однако законной на самом деле была ставка в размере не более 0,3 процента. Другими словами, для владельцев частей жилых домов и частей квартир налоговую ставку незаконно завысили почти в полтора раза, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Авторам документа пришлось исправлять ошибки, с чем они успешно справились. После корректировки в положении появился новый размер налоговой ставки - 0,2 процента от кадастровой стоимости объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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