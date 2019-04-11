СЕГОДНЯ 03:47 2019-04-11T03:47:19+03:00

В Хабаровском крае насчитали почти 100 пар двойняшек, родившихся в этом году Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Хабаровском крае подвели демографические итоги первого квартала 2019 года. Так, с 1 января в регионе родилось три тысячи 578 детей, из них 98 – это пары двойняшек. Однако, как отмечают специалисты, в целом по региону наблюдается спад рождаемости на 5,27 процентов. Причиной тому называют демографическую яму 90-х годов прошлого века. При этом выросло количество вторых пор счету детей в семьях. Показатель подрос на 1,3 процента, что составляет одну тысячу 412 новорожденных. Первых детей в семьях родилось одна тысяча 360.

Как отметили в пресс-службе правительства края, в регионе увеличилось количество многодетных семей до 16,7 тысяч. Одна из них может похвастать рождением 11 ребенка – девочки по имени Эмилия. Родители с детьми живут в Эльбанском городском поселении Амурского района.

Современные мамы и папы отличаются оригинальностью при выборе имен для своих малышей. Так, девочек называют Анна-Мария, Бэлла, Евдокия, Зоя, Катерина, Манэ, Марго. Это редкие имена, а среди часто встречающихся - София, Алиса, Виктория, Мария и Анастасия.

Среди мужских имен наибольшей популярностью пользуется Артем. С начала года с таким именем в отделах ЗАГС зарегистрировано 111 мальчиков. Среди популярных мужских имен Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Иван, единичны случаи – Август, Борис, Димитрий, Ждан, Махмуд, Тарас и Феликс.

ИСТОЧНИК KP.RU