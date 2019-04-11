2019-04-11T04:13:13+03:00
Общество

Волонтеры совместят путешествие на Шантары в Хабаровском крае с экологической миссией

Сейчас для гостей разрабатывают план пребывания в нацпарке
Ольга КИВА
Поделиться:
Волонтеры совместят путешествие на Шантары в Хабаровском крае с экологической миссиейВолонтеры совместят путешествие на Шантары в Хабаровском крае с экологической миссиейФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

Национальный парк «Шантарские острова» готовится принять десант корпоративных волонтеров – представителей одной организации. Гости приедут на особо охраняемую территорию, чтобы отдохнуть и одновременно с этим выполнить экологическую миссию.

- Возможность совместить приятное с полезным корпоративные добровольцы получили благодаря аукциону, который прошел в рамках Всемирного экономического форума в 2018 году. Тогда Министерством природных ресурсов и экологии России при поддержке АНО «Экспоцентр «Заповедники России» разыграли лот – участие в Проекте по корпоративному волонтерству «Стань участником экокоманды» - путешествия по 10 чудесам Дальнего Востока. При этом одним из этих чудес и были Шантарские острова, где расположен одноименный национальный парк, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

На сегодняшний день для эковолонтеров разрабатывают программу пребывания на особо охраняемой территории. При этом самым сложным этапом путешествия будет доставка людей на острова. Причина тому неустойчивая погода в Охотском море - солнечные дни чередуются с затяжными туманами и штормами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае случилось около тысячи палов сухой травы
Хабаровские лицедеи представили спектакль на конкурсе «Золотая маска»
В Хабаровском крае насчитали почти 100 пар двойняшек, родившихся в этом году
Хабаровчанин рискует гаражами расплатиться с долгами по алиментам
Схему движения трамваев по улице Краснореченской изменят в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 11 апреля 2019 года: днем до +13 градусов, без осадков
«Добрый» вор не стал забирать все деньги у пожилой хабаровчанки
В Хабаровске работает «Ветеранское такси»
В Хабаровском крае незаконно завышали налоги на недвижимость
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой до восьми тысяч метров
От ветхого водопровода окончательно избавятся в одном из районов Хабаровска
Новый мэр Биробиджана вступил в должность
Шлагбаумы в хабаровском аэропорту спровоцировали опасную ситуацию