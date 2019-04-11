Волонтеры совместят путешествие на Шантары в Хабаровском крае с экологической миссией

СЕГОДНЯ 04:13 2019-04-11T04:13:13+03:00

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Национальный парк «Шантарские острова» готовится принять десант корпоративных волонтеров – представителей одной организации. Гости приедут на особо охраняемую территорию, чтобы отдохнуть и одновременно с этим выполнить экологическую миссию.

- Возможность совместить приятное с полезным корпоративные добровольцы получили благодаря аукциону, который прошел в рамках Всемирного экономического форума в 2018 году. Тогда Министерством природных ресурсов и экологии России при поддержке АНО «Экспоцентр «Заповедники России» разыграли лот – участие в Проекте по корпоративному волонтерству «Стань участником экокоманды» - путешествия по 10 чудесам Дальнего Востока. При этом одним из этих чудес и были Шантарские острова, где расположен одноименный национальный парк, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

На сегодняшний день для эковолонтеров разрабатывают программу пребывания на особо охраняемой территории. При этом самым сложным этапом путешествия будет доставка людей на острова. Причина тому неустойчивая погода в Охотском море - солнечные дни чередуются с затяжными туманами и штормами.

ИСТОЧНИК KP.RU