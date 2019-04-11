В Хабаровском крае сокращают стоимость закупаемого дизтоплива

СЕГОДНЯ 05:34 2019-04-11T05:50:09+03:00

Цену снизили на 10 процентов в районе имени Полины Осипенко и в Ульчском районе

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В Хабаровском крае смогли сократить почти на 10 процентов стоимость закупки дизельного топлива. Горючее необходимо для нужд коммунальных предприятий в районе имени Полины Осипенко и Ульчском районе.

Как пояснили в пресс-службе правительства края, экономии удалось добиться благодаря проведению открытого конкурса. В нем участвовали несколько поставщиков, предложивших выгодные условия. Другими словами, в крае реформировали систему централизованных закупок энергоресурсов и ликвидировали закрытый пул поставщиков, объявили открытые аукционы.

Отметим, что к концу 2018 года стоимость одной тонны дизтоплива для Ульчского района обходилась в 67,6 тысячи рублей. В эту сумму также входила доставка горючего. Теперь же стоимость равна 60,4 тысячи рублей за тонну. В районе имени Полины Осипенко цена сократилась с 66,8 тысячи рублей за тонну до 61 тысячи рублей.

Напомним, ранее удалось снизить цену дизтоплива в Николаевском районе. Там стоимость тонны горючего сократилась сразу на 30 процентов, то есть с 70,7 тысячи рублей до 53,4 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU