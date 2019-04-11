Краснокнижных животных в Хабаровском крае продавали через интернет

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-11T08:37:11+03:00

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В Хабаровском крае обнаружили сайты, владельцы которых размещали информацию о торговле краснокнижными животными. Ресурсы нашли во время мониторинга интернета. Беспардонные торговцы предлагали покупателям змееяда и жука-оленя. При этом они не подумали, что нужно заранее оформить специальный документ.

- Животные занесены в Красную книгу России. Змееяд обыкновенный и жук-олень находятся под охраной государства как особо ценные представители животного мира. Чтобы продать такое животное, нужно получить специальное разрешение. Такого документа у владельцев ресурса не оказалось, - рассказали в Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

После проверки в суд направили заявление с требованием признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной и ограничить доступ к интернет-страницам. Иск удовлетворили полностью – доступ к сайтам уже ограничили.

ИСТОЧНИК KP.RU