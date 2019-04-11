В Хабаровском крае упразднили десятки особо охраняемых территорий

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-11T08:36:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае за последние четыре года упразднили 47 особо охраняемых природных территорий местного значения. Процесс ликвидации сегодня не регулируется нормами федерального законодательства.

Другим словами, в администрациях районов принимают решения об упразднении без каких-либо материалов, обосновывающих утрату такого статуса. При этом не проводится экологическое обследование природных территорий, вопрос не обсуждают с населением и общественными организациями, осуществляющими деятельность в области охраны окружающей среды. Это, в свою очередь, приводит к нанесению ущерба окружающей среде и ухудшению экологической ситуации в населенных пунктах.

- В сложившейся ситуации приняли решение направить обращение председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. В сообщении говорится о необходимости внесения изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Нужно установить основания и порядок упразднения особо охраняемых природных территорий местного значения, изменения их границ, - рассказали в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU