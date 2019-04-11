Пассажирский автобус в Хабаровске сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-11T11:42:14+03:00

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Накануне, 10 апреля, в центре Хабаровска произошло дорожное происшествие, в котором пострадала пенсионерка. 81-летняя женщина переходила дорогу по «зебре», однако добраться до противоположного края женщина не смогла. На данный момент известно, что пенсионерка двигалась по проезжей части, когда на светофоре горел зеленый свет.

- Женщину сбил пассажирский автобус, который двигался по улице Ленинградской в сторону улицы Серышева. Водитель вовремя не сориентировался и допустил наезд на пешехода. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

По предварительной информации, женщину госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ушибленную рану головы, закрытый перелом шейки бедра и ушибленную рану правого предплечья. В данном инциденте пока разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU