2019-04-11T11:40:36+03:00
Общество

В Хабаровском крае сирены в случае ЧС прозвучат из цифровых устройств

Новые системы быстрее оповестят население в случае тревоги
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае сирены в случае ЧС прозвучат из цифровых устройствВ Хабаровском крае сирены в случае ЧС прозвучат из цифровых устройствФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае модернизировали систему оповещения, которая срабатывает в случае чрезвычайных ситуаций. Так, в регионе заменили устаревшие громкоговорители на цифровые устройства, которые быстрее оповестят население в случае тревоги.

- Система оповещения нужна, чтобы за короткое время проинформировать людей об опасности в случае крупных техногенных аварий, природных катаклизмов или военных действий. Звуковые устройства расположены на административных зданиях в каждом населенном пункте, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что менять громкоговорители на сирены начали еще в 2011 году. На эти цели из бюджета выделили 264 миллиона рублей. В целом в регионе заменили более 500 аналоговых сирен на цифровые. Проверить их в действии собираются 25 апреля. В этот день все жители края, услышав сирены, должны будут включить радио или телевизор и прослушать официальное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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