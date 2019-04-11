2019-04-11T11:49:31+03:00
Общество

В Хабаровском крае нужно подавать декларации по «дальневосточным гектарам»

Отчеты начнут принимать в июне
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае нужно подавать декларации по «дальневосточным гектарам»В Хабаровском крае нужно подавать декларации по «дальневосточным гектарам»Фото: Правительство Хабаровского края
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Владельцам «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае напоминают, что в июне нужно будет подать декларации об освоении земли. Это касается тех людей, которые оформили наделы три года назад.

- В декларации нужно указать фамилию, имя, отчество, данные паспорта, СНИЛС. Также в отчет нужно внести кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли, основания для ведения деятельности. Если землю взяли, чтобы построить дом, то в декларации нужно указать сведения об объекте, реквизиты разрешения на осуществление деятельности. Если земля нужна была для ведения сельского хозяйства, тогда надо предоставить описание деятельности, - рассказали в краевом министерстве имущественных отношений.

Декларации можно подать через орган, уполномоченный на выделение земли или через личный кабинет федеральной информационной системы «Надальнийвосток.рф». При отсутствии отчета владельцу земли придется столкнуться с проверкой. Если земля не используется, тогда через пять лет ее нужно будет вернуть государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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