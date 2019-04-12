В Хабаровске пассажиры поездов смогут помолиться перед дорогой

СЕГОДНЯ 04:24 2019-04-12T04:45:13+03:00

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На железнодорожном вокзале Хабаровска воздвигли часовню в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Здесь пассажиры могут помолиться перед поездкой. Небольшие христианские постройки появляются на вокзалах в разных городах, краевая столица не стала исключением. В часовне можно помолиться, чтобы справиться с волнением перед предстоящим путешествием, или поставить свечку.

- Желающих оставить просьбу Всевышнему ждут на втором этаже здания вокзала рядом с залом ожидания. Часы работы - с 10.00 до 18.00 ежедневно. Также по четвергам в 17:00 в часовню приходит священник и служит молебен с акафистом, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Отметим, что Николая Чудотворца с давних пор считают покровителем путешественников. К нему люди обращаются за поддержкой, в часовне верующие могут оставить записки с просьбой помолиться о них святителю, который обязательно походатайствует за нас перед Богом.

ИСТОЧНИК KP.RU