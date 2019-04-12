Студент-сквернослов на Камчатке на ровном месте заработал штраф

СЕГОДНЯ 04:53 2019-04-12T04:53:05+03:00

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Студент одного из техникумов в Петропавловске-Камчатском отличился нехорошим поведением. Несовершеннолетний, находясь на рынке, умудрился нецензурно обругать охранника. Наверное, молодой человек думал, что ему все сойдет с рук, однако оскорбленный мужчина решил наказать молодчика и написал на него заявление в полицию.

- Инцидент произошел 17 февраля, а разбирательства по этому делу закончились накануне, 11 апреля. Сам несовершеннолетний признал, что ругался матом, но при этом он озвучил свои соображения по сложившейся ситуации, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге студенту назначили штраф за оскорбление человека в сумме одна тысяча рублей. Правда, платить за парня придется родителям. К слову, за это правонарушение сумма штрафа может варьироваться - для граждан от одной тысячи до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU