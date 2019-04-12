2019-04-12T08:05:33+03:00
Общество

В Комсомольске раскопали скотомогильник с останками разделанной рыбы

Жуткую находку нашли на берегу ручья Клюквенного
Ольга КИВА
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В Комсомольске раскопали скотомогильник с останками разделанной рыбыВ Комсомольске раскопали скотомогильник с останками разделанной рыбыФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Сегодня, 12 апреля, в Комсомольске-на-Амуре начнется очистка территории близ ручья Клюквенного. Накануне здесь нашли скотомогильник, в котором находились примерно 150 фрагментов животных и останки разделанной рыбы.

-- Предварительно известно, что это отходы от нелегального убоя крупного рогатого скота. На некоторых телах были обнаружены бирки, однако выяснилось, что на территории города этот скот на учет не ставился, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

По закону, убивать скот можно только на легальных убойных площадках, которых в городе сегодня шесть, работают четыре. При этом забой того скота, чьи фрагменты обнаружены у ручья Клюквенного, на легальных площадках не проводился.

Как отмечают специалисты, есть опасность возникновения чрезвычайной ситуации, связанная с загрязнением всех типов водоисточников и почвы в микрорайоне «Индустриальный». Сложность ситуации в том, что территория, где обнаружили скотомогильник, это место отдыха и рыбной ловли местного населения.

На сегодняшний день эксперты взяли пробы фрагментов животных. Результаты будут известны в ближайшие дни. В полиции устанавливают виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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