Житель Хабаровского края проспал угон собственной машины

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-12T10:28:01+03:00

Машина сломалась, и мужчина решил оставить ее на ночь у заправки, уехав домой

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В Хабаровском крае житель Амурского района лишился своей машины, пусть и ненадолго. Полицейские очень быстро нашли пропажу, еще до того, как владелец иномарки узнал об угоне. Именно оперативники рассказали ему об этом.

Случилось все в вечернее время. Автолюбитель повредил колесо своей машины и решил оставить ее на ночь у автозаправочной станции. Такое решение он принял, потому что сам не мог посреди ночи отремонтировать поломку.

- Мужчина вызвал такси и поехал домой, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Этим и воспользовался злоумышленник. Убедившись, что поблизости никого нет, он угнал автомобиль, чтобы поехать по своим делам.

Однако далеко уехать правонарушитель не смог, ведь машина была сломана. Полицейские обнаружили подозрительную иномарку с поврежденным колесом припаркованной около одного из магазинов Амурска. За рулем транспортного средства находился 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, у которого не оказалось документов на иномарку.

Похищенный автомобиль вернули законному владельцу, а по факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, а пока ему вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU