Жители Хабаровского края напишут «Тотальный диктант»

СЕГОДНЯ 06:10 2019-04-13T06:10:46+03:00

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В Хабаровском крае в очередной раз международная акция «тотальный диктант». Мероприятие пройдет в субботу, 13 апреля, начало в 15:00. Для этого подготовили 16 открытых площадок в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в поселках Чегдомын и Ванино, а также в поселках Переяславка и Корфовский.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, на сегодняшний день регистрация участников уже закончилась. Предварительно известно, что в акции примут участие больше тысячи человек. Они напишут под диктовку литературный детектив Павла Басинского. Он - автор биографий Льва Толстого и Максима Горького, произведений «Московский пленник», «Семья как мистика», «Смиренник и аристократ» и других. Читать текст будут педагоги, а также представители СМИ, артисты театра.

В Хабаровске площадки будут располагаться в ТОГУ, Хабаровском институте инфокоммуникаций, Дальневосточном Институте Управления – филиале РАНХиГС, КЦО и Дальневосточной государственной научной библиотеке. Также проверить свои знания русского языка смогут и иностранцы. Для них разработали тест TruD. Тем, кто не успел зарегистрироваться в акции, предоставят возможность написать «Тотальный диктант» в режиме онлайн на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU