Иностранцы завезли в Хабаровский край корь

СЕГОДНЯ 04:31 2019-04-13T06:07:05+03:00

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В Хабаровском крае с начала года выявили два случая заболевания корью. По предварительной информации, инфекцию в регион доставили приезжие из Азербайджана и Украины. К слову, в прошлом году зарегистрировали семь случаев заболевания и все они также были завезены из других стран. К счастью, распространяться заболевание не стало благодаря своевременному реагированию медиков.

- На сегодняшний день в России регистрируют случаи заболевания корью. Чтобы защититься от болезни нужно сделать прививку. В Хабаровском крае иммунизацию проходят, как правило, 98 процентов детей и 95 процентов взрослых, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Напомним, что в регионе прививочная кампания против кори началась1 апреля и продлится до октября. За это время в крае собираются привить порядка пяти тысяч человек. При наличии полиса или показаний укол можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU