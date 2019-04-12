В Хабаровском крае неизвестные заминировали заказник
В заказнике «Хехцирском» инспекторы обнаружили жуткую находку – цепочку мин. Взрывные устройства находились в 500 метрах от места, где неизвестные рубили лес вопреки требованиям закона. Среди уничтоженных экземпляров ценные и запрещенные к вырубке породы деревьев, ясень маньчжурский и дуб.
- При осмотре территории удалось обнаружить два взрывных устройства – предположительно противотанковые мины. Позже инспекторы нашли еще восемь подобных устройств, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Опасный участок тут же оцепили и вызвали полицейских с соответствующими службами. В течение дня пиротехники работали на месте происшествия. В итоге мины убрали, оцепление сняли, а по данному факту началось расследование. К слову, недалеко от места, где обнаружили мины, оказался грузовик. В отношении водителя составили административный протокол за незаконный проезд по территории Хехцирского заказника.
ИСТОЧНИК KP.RU