В Хабаровском крае неизвестные заминировали заказник

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-12T11:23:21+03:00

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В заказнике «Хехцирском» инспекторы обнаружили жуткую находку – цепочку мин. Взрывные устройства находились в 500 метрах от места, где неизвестные рубили лес вопреки требованиям закона. Среди уничтоженных экземпляров ценные и запрещенные к вырубке породы деревьев, ясень маньчжурский и дуб.

- При осмотре территории удалось обнаружить два взрывных устройства – предположительно противотанковые мины. Позже инспекторы нашли еще восемь подобных устройств, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Опасный участок тут же оцепили и вызвали полицейских с соответствующими службами. В течение дня пиротехники работали на месте происшествия. В итоге мины убрали, оцепление сняли, а по данному факту началось расследование. К слову, недалеко от места, где обнаружили мины, оказался грузовик. В отношении водителя составили административный протокол за незаконный проезд по территории Хехцирского заказника.

ИСТОЧНИК KP.RU