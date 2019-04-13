Ремонт дорог в Хабаровске под многоуровневым контролем

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-13T07:44:55+03:00

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В Хабаровске по программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют трассу в районе улицы Выборгской. Будет отреставрирован участок полотна от улицы Карла Маркса до Восточного шоссе под пристальным вниманием с разных сторон.

Сейчас на участке работают 36 единиц техники и 90 дорожников, который трудятся весь день без выходных. Они, как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, полностью меняют основание трассы - обустраивают земляное полотно, укладывают слои пески и щебня, геосетку, монтируют системы водоотведения. Рабочим предстоит сдать объект 20 октября. Единственная преграда - плотный поток автомобилей.

Всего на улице Выборгской предстоит отремонтировать 3,3 километра дороги. Цена вопроса - порядка 200 миллионов рублей. Гарантия - пять лет.

- Эту трассу хабаровчане отметили на электронной карте «Убитых дорог», и мы сразу взяли ее на контроль. Если вдруг заметим какие-то недоработки в процессе ремонта, тут же сообщим дорожкам. Специалисты у нас есть. Так было на улице Краснореченской: мы обнаружили дефект, своевременно указали на него мэрии, которая приняла меры и устранила недочет, - сказал активист Сергей Брагин.

К слову, за ремонтом дороги наблюдают не только активисты и заказчики, но и специалисты местного технадзора, а также сотрудники ФКУ ДСД «Дальний Восток».

К слову, в этом году в Хабаровске будет отремонтирована не только трасса в районе Выборгской, но и еще 32 дорога общей протяженностью 44 километра. В их числе Краснореченская и Тихоокеанская (от Шелеста до развязки «Трехгорная – Депо-2»), которая из двухполосной станет четырехполосной и обзаведется двумя пешеходными переходами - подземным (в районе ТОГУ) и надземным (в районе университета экономики и права).

ИСТОЧНИК KP.RU