В краевом управлении полиции на Камчатке прошли обыски

СЕГОДНЯ 07:48 2019-04-13T07:45:07+03:00

По неподтвержденной информации, связано это с нераскрытыми уголовными делами

Изменить размер текста: A A

В управлении Министерства внутренних дел по Камчатскому краю в минувший четверг прошли обыски. По словам источника в силовых структурах, знакомого с ситуацией, оперативники изъяли документы сразу по нескольким уголовным делам.

Собеседник «КП-Хабаровск» не уточнил, из-за каких именно дел в главк камчатской полиции нагрянули силовики. Однако отметил, что они, по мнению следствия, намеренно затягивались, из-за чего подозреваемые уходили от ответственности за истечением срока давности.

Проверку, как отметил собеседник «Комсомолки», инициировала прокуратура Камчатки. После все изъятые документы будут переданы краевому главку Следственного комитета. Уже они возбудят уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Стоит отметить, что официального разъяснения ни региональная полиция, ни прокуратура не дают. В краевом Следкоме от комментариев также воздержались.

ИСТОЧНИК KP.RU