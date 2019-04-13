Захваченную бизнесменами землю очищают от незаконных построек в Хабаровске

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-13T09:26:23+03:00

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В южной части Хабаровска демонтируют два коммерческих объекта, которые незаконно разместились на городской земле. Предприниматели не платят за аренду участков и теперь им придется «прикрыть лавочки».

Автокомплекс на улице Сунгарийской, как рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска, пользуется спросом горожан. Цены здесь относительно невысокие, посколько владелец не платит за аренду земли. Кроме того, рядом с комплексом откровения помойка, а грязная вода после мойки машин попадает прямиком в овраг.

- Окружающей среде наносится вред. Мы обязательно передадим информацию в природоохранную прокуратуру, - сообщила Лариса Колмыкова, начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы мэрии города.

Другой объект - лине кафе на улице Панфиловцев, собственник которого пока остается неизвестным. Работники уже успели соорудить веранду для того, чтобы гости могли вкусить местной еды и понежится в лучах весеннего солнца. Но, похоже, зазря.

На то, чтобы собственники своими силами демонтировали незаконные строения с городской земли, дается один месяц. В противном случае объекты будут снесены силами мэрии.

Бизнесмены могу вернуть себе землю в том случае, если выиграют конкурс на право вести торговлю в этих местах. К торгам их допустят, если они минимум за полгода подадут заявку в городскую мэрию.

ИСТОЧНИК KP.RU