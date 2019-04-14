2019-04-14T07:29:11+03:00
Политика

Юнармейцы из Комсомольска освоили правила «Спецназа»

Ребята показали навыки штурмового альпинизма и провели встречный бой с условным врагом
Ольга КИВА
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Юнармейцы из Комсомольска освоили правила «Спецназа»Юнармейцы из Комсомольска освоили правила «Спецназа»Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Юнармейцы из Комсомольска-на-Амуре решили переключиться с «Зарницы» и «Орленка» на более серьезную игру под названием «Спецназ». В Хабаровском крае военно-тактическое мероприятие проводят уже третий год. К участию допускают только хорошо подготовленных и имеющих специальные знания и навыки в горно-спасательной и тактической подготовке ребят.

- Среди игроков, освоивших правила «Спецназа», воспитанники военно-спортивных клубов «Шторм» и «Пластун», юнармейских отрядов детского дома № 34, школ № 51 и 24, военно-технического клуба имени А.В. Суворова, военно-патриотического клуба «Знамя». Ребята продемонстрировали навыки штурмового альпинизма. Они поднимались по вертикальной стене здания, потом спускались и поражали мишени из электро-пневматического оружия, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Другим заданием было проведение встречного боя с условным противником в здании. При этом юнармейцы использовали оружия для лазертага. Всем участникам также рассказали о снаряжении, вооружении и задачах военной полиции. После игры ребята смогли подкрепиться солдатской кашей и чаем, которые для них приготовили военные повара отдельного соединения железнодорожных войск Восточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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