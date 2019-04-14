2019-04-14T12:04:07+03:00
Общество

Биробиджанские школьники узнали, кто в стране печатает деньги

Подробный ответ на вопрос ребята получили во время виртуальной экскурсии по Банку России
Ольга КИВА
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Биробиджанские школьники узнали, кто в стране печатает деньгиБиробиджанские школьники узнали, кто в стране печатает деньгиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Школьники из Биробиджана побывали на виртуальной экскурсии в Банке России. Ученики 9-11 классов ранее посещали кружки по финансовой грамотности и факультативные занятия в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема.

- Ребятам рассказали о том, чем занимается главный банк страны. Среди задач организации выпуск денег, удержание низкой инфляции, контроль за ситуацией, чтобы на финансовом рынке работали только честные и профессиональные компании. Школьники также задавали свои вопросы, например, кто именно печатает деньги и почему своей целью главный банк страны выбрал инфляцию вблизи четырех процентов, - рассказали в пресс-службе Центробанка России.

Также будущие выпускники поинтересовались, какие специалисты нужны в компании, и узнали, о работе таких направлений, как анализ экономики региона, безопасность и защита информации, разработка приложений и игр для повышения финансовой грамотности населения, борьба с мошенниками. К слову, специалисты Центробанка не успели ответить на все вопросы ребят. Это значит, что повод для новых встреч с молодежью уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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