Сахалинские рыбаки невольно дрейфовали на отколовшейся льдине

СЕГОДНЯ 05:59 2019-04-14T05:59:11+03:00

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Помощь спасателей на Сахалине понадобилась трем рыбакам-любителям, которые вынужденно дрейфовали на льдине. Кусок льда откололся, когда мужчины ловили рыбу. О происшествии в Корсаковском районе стало известно сегодня, 14 апреля.

- Со слов звонившего было известно, что в заливе Мордвинова откололся кусок льда, на котором находились люди. Это случилось в трех километрах от берега часть ледяного поля, лед оторвался от основного покрова на 200 метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На помощь пострадавшим спасатели отправились на судне, которое снабжено воздушной подушкой «Хивус». Всех потерпевших благополучно доставили на берег, медицинская помощь ни одному из рыбаков не понадобилась.

Жителям области напоминают, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжает разрушаться лед. Отколовшиеся куски выносит в открытое море. Население региона убедительно просят не выходить на лед – это крайне опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU