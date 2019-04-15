Пятеро рыбаков уплыли на отколовшейся льдине в Хабаровском крае
Накануне днем, 14 апреля, в Ванинском районе помощь спасателей понадобилась пятерым рыбакам. Мужчины оказались на отколовшейся от ледяного поля льдины, которая дрейфовала в бухте Силантьева.
- О происшествии сообщили очевидцы, которые заметили мужчин на проплывающем куске льда. Предположительно разрыв ледяного случился на расстоянии от берега полтора километра. Рыбаков удалось спасти, вечером мужчин доставили на берег. В медицинской помощи никто из них не нуждался, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Жителей края убедительно просят воздержаться от выхода на лед, который постепенно разрушается. На морском побережье дополнительную угрозу создают приливные и отливные течения, отжимной ветер, которые способствуют разлому ледовых припаев. Берегите себя и своих близких. В экстренных случаях нужно звонить по номерам «101» или «112».
ИСТОЧНИК KP.RU