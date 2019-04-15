Волонтеры-поисковики встретятся на Дальневосточном слете в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:40 2019-04-15T06:40:04+03:00

В краевую столицу приедут добровольцы из Бурятии, Сахалинской области, Республики Саха, ЕАО и Красноярского края

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В Хабаровске 19 апреля пройдет дальневосточный слет волонтеров-поисковиков. Мероприятие состоится на базе физкультурно-тренировочного комплекса «Юность». Оно объединит добровольцев из Бурятии, Сахалинской области, Республики Саха, ЕАО и Красноярского края. Для участников организуют обучающие семинары, также начинающим волонтерам-поисковикам расскажут о методиках и необходимых навыках для организации поисковых операций.

- Программу слета разбили на практические и теоретические занятия. Перед участниками выступят специалисты высочайшего класса, которые расскажут о методиках проведения тактико-поисковых операций. Также волонтеры узнают об использовании технических средств при поиске людей. Добровольцев научат, как правильно ориентироваться на местности и оказывать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, - рассказали в комитете по молодежной политике правительства Хабаровского края.

Напомним, на сегодняшний день в Хабаровском крае работает региональный ресурсный центр по обучению добровольцев поиску пропавших людей. Подготовка волонтеров проводится на бесплатной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU