Сергей Фургал передал свое удостоверение Хабаровскому краевому музею
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова. Во время своего визита глава региона не только посмотрел экспозиции, но сделал небольшой вклад в музейные фонды – отдал свое удостоверение губернатора. Это первый случай, когда глава правительства отдает документ. Экспонат планируют выставить на выставке, посвященной руководителям Хабаровского края.
- Избранный губернатор получает два документа – один сразу после выборов, второй после вступления в должность подписывает президент России. Мое первое удостоверение, думаю, можно считать историческим документом, - отметил Сергей Фургал, губернатор.
После визита в краеведческий музей глава региона также распорядился приобрести для музея 50 компьютеров. Техника нужна для ведения электронных каталогов.
Напомним, в этом году Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова отмечает 125-летие. Праздничные мероприятия пройдут уже на этой неделе. 16 апреля, в ТРЦ «Магазины Радости» состоится гашение почтовой открытки, выпущенной к юбилею музея, 20 апреля - музейный праздник «День варенья».
ИСТОЧНИК KP.RU