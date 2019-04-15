Сергей Фургал передал свое удостоверение Хабаровскому краевому музею

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-15T07:58:19+03:00

Это первый случай, когда губернатор отдал документ в музейные фонды

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова. Во время своего визита глава региона не только посмотрел экспозиции, но сделал небольшой вклад в музейные фонды – отдал свое удостоверение губернатора. Это первый случай, когда глава правительства отдает документ. Экспонат планируют выставить на выставке, посвященной руководителям Хабаровского края.

- Избранный губернатор получает два документа – один сразу после выборов, второй после вступления в должность подписывает президент России. Мое первое удостоверение, думаю, можно считать историческим документом, - отметил Сергей Фургал, губернатор.

После визита в краеведческий музей глава региона также распорядился приобрести для музея 50 компьютеров. Техника нужна для ведения электронных каталогов.

Напомним, в этом году Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова отмечает 125-летие. Праздничные мероприятия пройдут уже на этой неделе. 16 апреля, в ТРЦ «Магазины Радости» состоится гашение почтовой открытки, выпущенной к юбилею музея, 20 апреля - музейный праздник «День варенья».

ИСТОЧНИК KP.RU