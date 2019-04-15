2019-04-15T08:00:48+03:00
Происшествия

В Хабаровске под колеса авто угодил пятилетний ребенок

Малыш гулял во дворе, когда случилось происшествие
Ольга КИВА
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В Хабаровске под колеса авто угодил пятилетний ребенокВ Хабаровске под колеса авто угодил пятилетний ребенокФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшую пятницу, 12 апреля, автолюбитель сбил пятилетнего ребенка. Малыш гулял во дворе с разрешения мамы, однако игры несовершеннолетнего закончились госпитализацией в больницу.

Как сообщил информированный источник, водитель Toyota Higlander проезжал по прилегающей территории дома №4Б, расположенного на улице Королева. Ребенка мужчина сбил, когда тот переходил дорогу.

Предварительно известно, что пострадавший из неполной, но благополучной семьи. Водитель на момент дорожной аварии был трезв. Стаж вождения у него с 1984 года. В отношении автолюбителя составили протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

Автолюбителей в краевой столице убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машиной и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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