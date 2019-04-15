Гости из Поднебесной в Хабаровске научатся лепить русские пельмени

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-15T09:42:40+03:00

Этот мастер-класс для иностранцев проведут во время ознакомительного тура по краевой столице

Изменить размер текста: A A

В Хабаровск с деловым визитом прибыли журналисты, блогеры и туроператоры из Японии. Гости из Поднебесной хотят получше рассмотреть туристический потенциал Хабаровского края и посмотреть на достопримечательности столицы региона.

- В Хабаровск делегаты приехали в рамках ознакомительного тура по Транссибирской магистрали. Ранее они гостили во Владивостоке, а после Хабаровска собираются отправиться в Благовещенск. В планах визитеров встретиться с представителями туриндустрии края, побывать на экскурсии в зале русской культуры и этнографическом зале Хабаровского краевого музея имени Гродекова, посетить Дальневосточный художественный музей и Амурский утес, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Также для гостей организуют мастер-класс по лепке пельменей и автобусную экскурсию по краевой столице. Иностранцы собираются побывать в парке Мира – у мемориала, посвященного японским военнопленным, погибшим в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU