Гости из Поднебесной в Хабаровске научатся лепить русские пельмени
В Хабаровск с деловым визитом прибыли журналисты, блогеры и туроператоры из Японии. Гости из Поднебесной хотят получше рассмотреть туристический потенциал Хабаровского края и посмотреть на достопримечательности столицы региона.
- В Хабаровск делегаты приехали в рамках ознакомительного тура по Транссибирской магистрали. Ранее они гостили во Владивостоке, а после Хабаровска собираются отправиться в Благовещенск. В планах визитеров встретиться с представителями туриндустрии края, побывать на экскурсии в зале русской культуры и этнографическом зале Хабаровского краевого музея имени Гродекова, посетить Дальневосточный художественный музей и Амурский утес, - рассказали в краевом министерстве культуры.
Также для гостей организуют мастер-класс по лепке пельменей и автобусную экскурсию по краевой столице. Иностранцы собираются побывать в парке Мира – у мемориала, посвященного японским военнопленным, погибшим в Хабаровске.
ИСТОЧНИК KP.RU