2019-04-15T09:41:03+03:00
Происшествия

Должница по алиментам на Камчатке пережила три суда и получила срок

Женщину сначала судили на неуплату, потом за уклонение от трудоустройства
Ольга КИВА
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Должница по алиментам на Камчатке пережила три суда и получила срокДолжница по алиментам на Камчатке пережила три суда и получила срокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Петропавловске-Камчатском приговор суда заслушали 11 должников по алиментам. Пять человек из них были приговорены к реальным тюремным срокам. Такой итог подвели в краевой столице за первый квартал 2019 года.

- Одна из осужденных - 43-летняя горожанка, которая упорно не хотела платить за содержание своей дочери. Должницу лишили родительских прав в 2009 году, когда ребенку было пять лет. Женщина упорно не хотела платить деньги, в итоге в 2017 году ее дважды осудили. По решению суда ей назначили наказание в виде исправительных работ и удержание пяти процентов заработка в доход государства, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Год спустя горожанка попала в колонию-поселение из-за уклонения от трудоустройства. В конце концов бедовая мама взялась за ум, когда вышла на свободу, и рассчиталась по долгам. Однако с августа 2018 по январь 2019 года она снова накопила долг в 25 тысяч рублей.

Женщина снова попала на скамью подсудимых, но на этот раз суд приговорил ее к трем месяцам лишения свободы. Наказание женщина будет отбывать в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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