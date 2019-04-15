Горожанин в Биробиджане избавился от улик на глазах полицейских
Полицейские в Биробиджане заприметили во время патрулирования подозрительного гражданина. При виде правоохранителей мужчина выбросил какие-то свертки. Позже выяснилось, что внутри упаковки находились наркотики, а именно гашишное масло.
- Фигуранту удалось избавиться от двух свертков, однако и выброшенные наркотики, и самого гражданина позже доставили в дежурную часть. При общении с правоохранителями мужчина отказался признавать свою вину. Ранее фигурант не был замечен в противоправных действиях. В отношении задержанного завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Еще одного нарушителя удалось задержать на квартире, куда полицейские приехали по вызову. В помещении находился приятель хозяйки жилья, у которого при обыске обнаружили табачную массу, в составе которой находилось гашишное масло.
ИСТОЧНИК KP.RU