Горожанин в Биробиджане избавился от улик на глазах полицейских

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-15T09:40:10+03:00

Позже фигурант упорно отпирался, что свертки с гашишным маслом принадлежат ему

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Полицейские в Биробиджане заприметили во время патрулирования подозрительного гражданина. При виде правоохранителей мужчина выбросил какие-то свертки. Позже выяснилось, что внутри упаковки находились наркотики, а именно гашишное масло.

- Фигуранту удалось избавиться от двух свертков, однако и выброшенные наркотики, и самого гражданина позже доставили в дежурную часть. При общении с правоохранителями мужчина отказался признавать свою вину. Ранее фигурант не был замечен в противоправных действиях. В отношении задержанного завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Еще одного нарушителя удалось задержать на квартире, куда полицейские приехали по вызову. В помещении находился приятель хозяйки жилья, у которого при обыске обнаружили табачную массу, в составе которой находилось гашишное масло.

ИСТОЧНИК KP.RU