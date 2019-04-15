2019-04-15T09:45:45+03:00
Спорт

Юные хоккеисты из Хабаровского края победили в турнире «Золотая шайба»

Отличилась детская хоккейная команда из Ванино
Ольга КИВА
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Юные хоккеисты из Хабаровского края победили в турнире «Золотая шайба»Юные хоккеисты из Хабаровского края победили в турнире «Золотая шайба»Фото: Правительство Хабаровского края
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Юные хоккеисты из Ванино победили на всероссийском турнире «Золотая шайба». Соревнования проходили в Сочи, за первые места и призы боролись 64 команды из разных регионов страны. В итоге до финала добрались молодые хоккеисты из Хабаровского края. Они обошли соперников из Сахалинской области со счетом 4:1. Лучшим нападающим финальных соревнований стал хоккеист «Трансбункера» Александр Виноградов.

- Заслуженную награду дальневосточники получили из рук президента Федерации хоккея России, трехкратного Олимпийского чемпиона Владислава Третьяка и главы Всероссийского Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Алексея Тарасова, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что сегодня в регионе создана хорошая тренировочная база для занятий хоккеем, работают профессиональные тренеры. Среди воспитанников хабаровского хоккея много известных в стране спортсменов. Например, Кирилл Слепец, Сергей Плотников, Артем Зуб играют в сборной России. Артем Зуб вместе с хабаровчанином Михаилом Григоренко в 2018 году стали чемпионами зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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