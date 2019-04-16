Женихи из Австралии, Израиля и Сербии нашли невест в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:17 2019-04-16T06:10:21+03:00

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В Хабаровском крае посчитали, сколько браков зарегистрировали в первом квартале 2019 года. Узаконить свои отношения решились одна тысяча 725 человек, что на 36 пар меньше, чем в прошлом году.

- Ожидается, что свадебный ажиотаж придется на лето и начало осени, а в мае будет небольшой спад активности молодоженов. Такая ситуация в этом месяце наблюдается ежегодно – регистрируют браки почти в два раза реже. Зато в июне желающих пожениться заметно больше, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

По статистике, молодые парни чаще отправляются в ЗАГС только после получения диплома о высшем образовании. В первом квартале таких насчитали 518 человек. При этом 613 невест вышли замуж, не имея высшего образования. К слову, на момент вступления в брак 239 пар воспитывали совместных детей.

Кроме того, в первом квартале зарегистрировали 45 браков между жительницами Хабаровского края и женихами-иностранцами. Среди них есть граждане Австралии, Алжира, Израиля, Республики Корея, Сербии и, в частности, приезжие из стран СНГ. 20 союзов зарегистрировали с иностранными невестами, большая часть также из стран СНГ и одна гражданка Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU