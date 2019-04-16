Хабаровчанин разом оплатил больше 40 штрафов, чтобы не остаться без авто

СЕГОДНЯ 04:57 2019-04-16T04:57:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Беспардонный автолюбитель в Хабаровске любил колесить по дорогам, но при этом абсолютно забывал о том, что нужно еще и правила дорожного движения соблюдать. За свои ошибки мужчина получал штрафы, но не торопился их оплачивать.

- В общей сложности нарушитель накопил 42 квитанции на общую сумму больше 30 тысяч рублей. Чтобы совесть у автолюбителя проснулась, приставы нанесли ему визит и подробно рассказали о том, что будет, если долги не оплатить. Горожанину обрисовали такую перспективу – машину арестуют, продадут, а вырученные от продажи деньги передадут в счет погашения долга, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчина не захотел на практике убедиться, как работает система правосудия, и поспешил за деньгами. Нужную сумму он быстро нашел и внес в качестве оплаты административных штрафов. На этой радостной ноте судебные приставы оставили автолюбителя в покое.

ИСТОЧНИК KP.RU