Экособытие «Дни Амура» пройдет в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-16T06:01:35+03:00

Его проведут в рамках мероприятия «Дни защиты от экологической опасности»

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В Хабаровском крае стартовала экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности», которая продлится все лето. За это время волонтеры примут участие в различных мероприятиях, первым из них будет субботник «Зеленая Весна». Волонтеры 20 апреля займутся генеральной уборкой улиц, парков, скверов, придомовых территорий, также очистят от мусора береговую линию Амура.

- Кроме субботника запланировали еще акцию «Дни Амура», посвященную экологии реки. В школах планируют провести «Уроки Амура», запустить проекты «Водный клуб» и «Чистые берега Амура», - рассказала Елена Филимонова, заместитель начальника отдела комитета по охране окружающей среды минприроды края.

Организаторы экологической акции собираются устроить ряд тематических выставок, фестивалей и конкурсов для детей. Помимо этого, в крае уже не первый год проводят такие события, как всероссийский экологический детский фестиваль «Эколята - молодые защитники природы», «Марш парков», «Шествие юных экологов», «Всероссийский день посадки леса», «День тигра».

ИСТОЧНИК KP.RU