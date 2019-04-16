Заезжие дальнобойщики отдавали дань грабителю за проезд в Хабаровск

СЕГОДНЯ 06:23 2019-04-16T06:42:46+03:00

По версии следствия, фигурант подходил к машинам, стучался в окно, требовал деньги, а когда получал их, то уходил

Изменить размер текста: A A

Житель Хабаровска оказался фигурантом уголовного дела о грабеже. Следствие полагает, что 32-летний злоумышленник наживался на заезжих дальнобойщиках, которым он угрожал и требовал деньги за проезд в краевую столицу. При этом фигурант действовал по одной и той же схеме - приезжал утром на автомобильную стоянку в Краснофлотском районе, стучался в окна грузовиков и угрожал водителям, требуя деньги.

- Промышлял злоумышленник в период с декабря 2018 по март нынешнего года. Он успел совершить три хищения денежных средств у водителей большегрузных автомобилей. Жертвами подозреваемого стали граждане из Красноярского, Приморского краев и Тульской области. В общей сложности ему удалось забрать у потерпевших больше 43 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

У задержанного есть судимости за совершение аналогичных преступлений. Летом прошлого года он вышел из тюрьмы. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении него, сейчас продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU