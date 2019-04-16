СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-16T08:24:50+03:00

Подросткам в Хабаровском крае рассказали о работе в свободное от учебы время Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Несовершеннолетним в Ванинском районе рассказали о возможности заработать. Речь шла о трудоустройстве ребят в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Как пояснили в комитете по труду и занятости населения правительства края, информационную встречу для подростков провели на прошлой неделе, 12 апреля. В первую очередь информация была нацелена на ребят из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Подобные мероприятия помогают содействовать во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан и их адаптации на рынке труда. Информационные встречи проводят в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, а также защиты трудовых прав несовершеннолетних. Ребятам рассказали о том, как заключать договоры с работодателями, какие документы нужны для поиска работы и трудоустройства. Гости смогли получить ответы на все интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU